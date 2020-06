Doanh thu dịch vụ ở Quảng Bình giảm mạnh chưa từng thấy

Khu vực dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch Covid-19 , một số ngành tăng trưởng âm so với cùng kỳ, như: ngành vận tải kho bãi; ngành bán buôn, bán lẻ hàng hóa; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống; ngành hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (chủ yếu là dịch vụ lữ hành). 6 tháng đầu năm giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ chỉ tăng 1,05% so với cùng kỳ, tốc độ tăng thấp nhất trong 3 khu vực của nền kinh tế.

Khách du lịch đến Quảng Bình bắt đầu tăng lên trong tháng 6 Ảnh: T.Q.N

Trong đó, ước tính doanh thu lưu trú 6 tháng đầu năm đạt 99,3 tỉ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ. Số lượt khách lưu trú 6 tháng đạt 273.855 lượt khách, giảm 41,1% so với cùng kỳ; số lượt khách quốc tế đạt 30.545 lượt khách, giảm 61,8% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.627 tỉ đồng, giảm 18,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 84,5 tỉ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ.