Dự án Hưng Thịnh Cát Tường II chưa có thật

Bán lô nền không có tên trong dự án!

Ngày 11.10, ông Nguyễn Anh Việt, Phó giám đốc Sở KH-ĐT Long An, khẳng định cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Long An chỉ cấp giấy phép đầu tư dự án duy nhất cho Công ty Hưng Thịnh (chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường II) đầu tư là Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường diện tích 9,4 ha (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, H.Đức Hòa).

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó chánh Thanh tra tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh có quyết định giao đất cho Công ty Hưng Thịnh thuê 50 năm làm dự án Hưng Thịnh Cát Tường hồi tháng 9.2019 Bắc Bình

Công ty Hưng Thịnh được thành lập vào tháng 6.2017, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Phương nhưng đã thay đổi nhiều lần và từ ngày 1.4.2019 là ông Lê Hữu Hào. Tháng 5.2018, Công ty Hưng Thịnh có gửi hồ sơ xin cấp phép mở rộng diện tích đầu tư tại Hưng Thịnh Cát Tượng (tức dự án Hưng Thịnh Cát Tường II) với diện tích trên 27 ha tại H.Đức Hòa. Hồ sơ này được Sở KH-ĐT tiến hành lấy ý kiến các sở ngành, UBND H.Đức Hòa theo quy định nhưng đến nay chỉ có Sở Công thương có công văn đồng ý, các cơ quan khác vẫn chưa.

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Long An, khẳng định tại đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND H.Đức Hòa phê duyệt thì Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường được chia thành 14 khu với tên gọi cụ thể. Tuy nhiên, một số thông tin của báo chí phản ánh, cũng như thông tin từ các khách hàng của Công ty Hưng Thịnh khi căng băng rôn trước cổng các cơ quan công quyền hồi đầu tháng 10.2019 là đã “mua đất trả góp” tại các phân khu L, F, X, M, Q… đều là các khu không có tên trong 14 khu đã được cơ quan có thẩm quyền đặt để. Nhiều khả năng các khu này do Công ty Hưng Thịnh “vẽ” ra để chỉ khu vực mà họ mới gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Long An cấp phép cho đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường II nhưng chưa được chấp nhuận.

Chỉ là tranh chấp dân sự và hợp đồng vô hiệu!?

Liên quan đến Công ty Hưng Thịnh, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết tính đến trước ngày 15.8, Công an tỉnh có tiếp nhận 2 đơn tố cáo tập thể, trong đó một đơn do bà Phan Thị Thanh Nga, ngụ Q.Gò Vấp (TP.HCM) đại diện cho 11 người khác, đơn thứ 2 do ông Nguyễn Đức Thành Tuấn, ngụ Q.Bình Chánh (TP.HCM) đại diện cho 12 người khác và 22 đơn tố giác của cá nhân. Các tập thể, cá nhân đều có nội dung tố cáo hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài” tại Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, khẳng định các đơn tố giác tội phạm liên quan đến Dự án Hưng Thịnh Cát Tường là tranh chấp hợp đồng dân sự Bắc Bình

Công an tỉnh Long An đã cử người đến trao đổi với Chánh tòa Dân sự, Kinh tế thuộc TAND tỉnh Long An. Đến ngày 15.8, các cơ quan tố tụng tỉnh đã họp liên ngành, thống nhất là chưa có cơ sở kết luận chủ đầu tư Dự án Hưng Thịnh Cát Tường có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà bản chất của vụ việc chỉ là có tranh chấp trong hợp đồng dân sự. Bởi, sản phẩm trong hợp đồng “góp vốn” tại Dự án Hưng Thịnh Cát Tường là có thật, nghĩa vụ của bên bán được ghi rõ trong hợp đồng, vấn đề chỉ là thực hiện chậm.

Trước khi khách hàng của Dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An căng băng rôn (từ 2 - 4.10) thì họ đã gửi đơn tố cáo (22 cá nhân và 2 tập thể) chủ đầu tư dự án này đến Công an Long An Bắc Bình

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã hướng dẫn bằng văn bản cho 19 trường hợp đến khởi kiện Công ty Hưng Thịnh tại TAND H.Đức Hòa với yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ trả lại tiền, phạt hợp đồng.

“Thông tin mà Công an tỉnh nắm được thì TAND H.Đức Hòa đã thụ lý được 6 vụ tranh chấp “hợp đồng đất trả góp” và đã xử xong một vụ với kết quả tuyên hợp đồng vô hiệu, buộc Công ty Hưng Thịnh phải trả toàn bộ số tiền đã nhận của khác hàng kèm lãi suất 1% tính từ thời điểm nhận. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và Công an H.Đức Hòa đã tiếp nhận thêm 5 đơn tố giác tội phạm mới liên quan đến Dự án Hưng Thịnh Cát Tường, Đất Xanh Long An, hiện tiến hành phân loại, xác minh để giải quyết theo quy định pháp luật”, đại tá Châu nói.