Thêm một chủ đầu tư bị tố lừa đảo

Nhiều khách hàng mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường II tại Long An đang có nguy cơ “tiền mất, tật mang” khi chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo, bán dự án “ma” để chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

Bán đất "ma"

Trong đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An), ông Trần Minh Tuấn (TP. HCM), cho biết ngày 30.6.2018 ông đã ký hợp đồng nguyên tắc đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp 2 lô đất (L01, L31 khu C2) dự án Hưng Thịnh Cát Tường II (tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với Công ty Đất Xanh Long An.

Qua nhiều lần góp vốn, đến nay ông Tuấn đã thanh toán cho Công ty Đất Xanh Long An với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án này vẫn chưa triển khai để giao nền cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng. Khi ông Tuấn tìm hiểu kỹ mới phát hiện dự án vẫn chưa thỏa thuận đền bù đất cho người dân vùng dự án; đất trong dự án mà Công ty Đất Xanh Long An bán cho khách hàng vẫn thuộc sở hữu của người dân. Ông Tuấn đã ngưng thanh toán và yêu cầu công ty trả lại tiền nhưng cho đến nay công ty vẫn né tránh gặp mặt.

Chính quyền cảnh báo dự án chưa đủ điều kiện giao dịch C.T.V

Tương tự, ngày 12.8.2018, bà Thu (TP.Tân An, Long An) cũng ký hợp đồng mua một lô đất (L 07, khu B3) có diện tích 90 m2 với Công ty Đất Xanh Long An, tổng giá trị lô đất là 846 triệu đồng, đã đóng hơn 600 triệu đồng. “Do tin tưởng vào những thông tin mà công ty này quảng cáo, có uy tín, làm ăn đàng hoàng… nên tôi và nhiều khách hàng khác mới ký hợp đồng mua đất của Công ty Đất Xanh Long An. Tuy nhiên, thực tế chủ đầu tư đã không thực hiện đúng như cam kết trong hợp đồng”, bà Thu cho hay.

Không những vậy, bà Thu cho biết dù trong hợp đồng ký với khách hàng phía Công ty Đất Xanh Long An có để địa chỉ trụ sở tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên khi khách hàng lần theo địa chỉ này thì lại là trụ sở của Công ty Hưng Thịnh Group. Nhân viên ở Hưng Thịnh Group trả lời, họ chỉ thu tiền hộ Đất Xanh Long An còn những việc khác, khách hàng tìm Công ty Đất Xanh Long An mà hỏi. “Địa chỉ công ty liên tục thay đổi, chúng tôi không thể lần ra được địa chỉ thật sự của công ty. Chúng tôi không thể liên lạc được để đòi quyền lợi . Chính vì vậy, hiện những khách hàng đã ký đơn tập thể tố cáo công ty này đến Bộ Công an, các cơ quan chức năng tỉnh Long An để cầu cứu, nhờ can thiệp”, bà Thu cho hay.

“Chiếm” đất dân để làm dự án

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù chưa đền bù đất cho người dân, nhưng Công ty Đất Xanh Long An đã tự “chiếm” đất để làm hạ tầng. Trước sự tố cáo của người dân, công ty này đã phải ngừng xây dựng hạ tầng.

Ông Huỳnh Trần Nguyên Vũ (90/1, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và 10 hộ dân khác trong đơn tố giác tội phạm gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Bộ Công an, cho biết dù chưa bồi thường, nhưng Công Đất Xanh Long An đã ngang nhiên lấy 3.045 m2 (đã có sổ đỏ đứng tên người dân - NV) để phân lô bán nền. “Đến nay Công ty Đất Xanh Long An chưa một lần gặp gỡ người dân để thương lượng, đền bù nhưng ngang nhiên bao chiếm đất, cho phương tiện vào san lấp, làm đường trên đất của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn, cũng đến gặp trực tiếp lãnh đạo UBND xã Mỹ Hạnh Nam, UBND huyện Đức Hòa để can thiệp, nhưng tất cả vẫn im lặng”, ông Vũ cho hay.

Dù chưa bồi thường, nhưng Công ty Đất Xanh Long An đã chiếm đất phân lô bán C.T.V

Trước những bức xúc của khách hàng, đơn tố cáo của người dân, ngày 3.9.2019, UBND tỉnh Long An cũng đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh thanh tra dự án khu dân cư Đất Xanh (tên thương mại Hưng Thịnh Cát Tường II) theo những nội dung phản ánh của người dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 16.9.2019, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Đức Hòa thanh kiểm tra đối với việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng… tại dự án khu dân cư Đất Xanh do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư và xử lý các sai phạm nếu có.

Mới đây, UBND xã Mỹ Hạnh Nam đã treo biển thông báo dự án khu dân cư Đất Xanh đến thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, mua bán, kinh doanh bất động sản.

Được biết, ngày 21.9.2018, UBND huyện Đức Hòa ký Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh tạ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Dự án do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 7 ha. Đến nay chủ đầu tư đã phân lô và ký hợp đồng bán đất nền cho rất nhiều khách hàng. Hiện nay, ngay cổng vào dự án bị người dân đóng cọc bê tông không cho xe ra vào thi công dự án và phản đối việc chiếm đất của Công ty Đất Xanh Long An. Trong tổng số diện tích dự án được duyệt hơn 7 ha, hiện Công ty Đất Xanh Long An mới bồi thường được một phần rất nhỏ.