Dự án “ma” vẫn âm thầm rình rập

“Người dân cần cảnh giác trước các hình thức tư vấn, lôi kéo của một số cò đất, dịch vụ tư vấn bất động sản có dấu hiệu lừa đảo. Khi có nhu cầu thông tin, giao dịch về nhà đất, UBND quận đề nghị người dân nên liên hệ các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin quy hoạch, tính pháp lý của các dự án đang quan tâm và được hướng dẫn các thủ tục mua bán nhà đất theo quy định của pháp luật để hạn chế thấp nhất các rủi ro, tránh bị lừa gạt, phát sinh tranh chấp cho phía người nhận chuyển nhượng bất động sản khi tiến hành giao dịch”. Lãnh đạo Q.Bình Tân

Không chỉ 3 khu đất trên, 9 khu đất khác tại 6 phường thuộc địa bàn Q.Bình Tân là: An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A cũng được các công ty: TNHH phát triển nhà ở Nablaland (số 286 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân), Hoàng Kim Land (số 28-30 đường D1, Khu dân cư Him Lam Mới, P.Tân Hưng, Q.7), Đất Vàng Hoàng Gia, Angel Lina, Bất động sản Anh Kiệt (số 111 đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3), TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (số 1T đường Kinh 2, khu phố 4, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) vẽ các dự án “ma” để rao bán, lừa đảo. Điều đáng nói, các khu đất trên đều được quy hoạch là đất giáo dục, cây xanh, đường giao thông, cây xanh cách ly hành lang an toàn điện.