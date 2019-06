Dự thảo sửa đổi Nghị định 86 đeo thêm tròng cho xe công nghệ?

Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình dự thảo lần thứ 9 Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sau khi bản dự thảo lần 8 được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hai lần kết luận “nội dung dự thảo Nghị định vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung trọng yếu; một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, điển hình là luật giao thông đường bộ, luật giao dịch điện tử…”

Đáng chú ý, sau nhiều lần lấy ý kiến các bên liên quan, việc định danh loại hình dịch vụ ứng dụng kết nối, đặt xe trên thị trường (như Grab , FastGo, Go-Viet, Be) được đánh giá tiếp tuc không rõ ràng, thậm chí chồng chéo hơn. Cụ thể, cùng 1 loại hình, Bộ GTVT đưa ra 3 khái niệm và quy định khác nhau do 3 cơ quan khác nhau quản lý (chưa kể các cơ quan quản lý chuyên ngành như công an, quản lý giá, thuế...), bao gồm: kinh doanh vận tải (do Bộ GTVT quản lý), thương mại điện tử (do Bộ Công thương quản lý), và nền tảng công nghệ (do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý).