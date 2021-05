Đường sắt Sài Gòn mòn mỏi chờ nhà ga: Rót tỉ USD để giảm tải đường bộ

Thực tế, không phải đến 2013, quy hoạch ga Bình Triệu mới bắt đầu bị “treo”. Từ tháng 3.2002, Kiến trúc sư trưởng TP.HCM đã ban hành Quyết định 839 phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000 khu đầu mối giao thông và dân cư Bình Triệu, P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức).

PGS-TS Hà Ngọc Trường, Phó chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP.HCM, cảnh báo nếu càng để lâu, chi phí đền bù càng lớn, dự án càng đi vào bế tắc. “Với xu hướng thị trường như hiện nay, chỉ 1 - 2 năm giá đất đã khác rất nhiều. Chi phí quá lớn, nhà nước không thể đủ tiền làm mà phải có cơ chế kết hợp cùng tư nhân theo mô hình PPP (đối tác công - tư). Muốn tư nhân tham gia đầu tư vào đường sắt, phải có cơ chế hấp dẫn vì đầu tư lớn, tỷ suất sinh lời thấp, thời gian hòa vốn lâu, doanh nghiệp (DN) ít mặn mà. Nên quy hoạch biến tất cả các nhà ga đầu mối thành ga đô thị theo mô hình TOD (mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng - NV), không chỉ là nhà ga đón khách lên xuống, đìu hiu mà phải trở thành khu đô thị sầm uất, đầy đủ dịch vụ để DN có cơ hội thu lại từ thương mại, dịch vụ. Muốn xây dựng ga Bình Triệu thành khu đô thị, phải có kế hoạch rất chi tiết mới có thể làm được”, ông Trường nói.

Theo ghi chép của kiến trúc sư Cao Thành Nghiệp (hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam), ngày 12.11.1880, sau khi đã bình định được lục tỉnh Nam kỳ, người Pháp tiến hành xây dựng một nhà nước thuộc địa ở lục tỉnh Nam kỳ nhằm khai thác triệt để các nguồn tài nguyên. Hội đồng thuộc địa đã nhượng quyền xây dựng và khai thác tuyến đường sắt đầu tiên ở Việt Nam cho nhà thầu tư nhân Joret.

Ngày 20.7.1885 đánh dấu sự ra đời của ngành đường sắt Việt Nam khi chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn , vượt sông Vàm Cỏ Đông đến ga cuối cùng tại trung tâm TP.Mỹ Tho. Tuyến đường sắt có tất cả 15 ga. Từ ga Sài Gòn, tức công viên 23 Tháng 9 hiện nay, đi qua An Đông, Phú Lâm, An Lạc, Bình Điền. Khi qua quốc lộ 1, xe lửa dừng lại ở các ga: Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Cầu Voi, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Trung Lương và đến ga cuối Mỹ Tho nằm gần sông Tiền, gần tượng đài Thủ Khoa Huân ngày nay. Thời gian đi hết toàn tuyến khoảng 2 tiếng 30 phút, về sau được rút ngắn chưa tới 2 tiếng. Lợi thế thời gian đã giúp tuyến đường sắt thu về lãi “khủng”.