Giá gạo Ấn Độ tăng cao sau khi khôi phục hoạt động xuất khẩu

Phát biểu trên Reuters, ông B.V.Krish Rao – Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA) – cho biết các hoạt động xuất khẩu đã hoạt động trở lại dù Ấn Độ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa đối với 1,3 tỉ người của nước này cho đến ít nhất ngày 3.5 vì số ca nhiễm coronavirus đã vượt mốc 12.000 người. Còn theo ông Nitin Gupta – Phó Chủ tịch kinh doanh gạo của Olam - nói, các hợp đồng xuất khẩu mới đang được ký kết nhưng với tốc độ rất thấp do các nút thắt trong chuỗi cung ứng. “Nhu cầu gạo xuất khẩu của Ấn Độ hiện khá cao, nhưng nguồn cung hạn hẹp do chính sách cách ly xã hội ”, Reuters dẫn lời một thương gia ở Kakinada cho biết.

Vì vậy dù việc nối lại các lô hàng từ Ấn Độ - nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – nhưng giá trần sản phẩm này trên toàn cầu vẫn đang tăng. Gạo đồ 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ hiện ở mức khoảng 375 – 380 USD/tấn, cao nhất kể từ đầu tháng 8.2019 và cao hơn nhiều so với mức 361 – 365 USD/tấn hồi cuối tháng 3.2020.

Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Thái Lan được bán khoảng 535 USD/tấn. Một đại lý xuất khẩu gạo tại Mumbai cho biết giá gạo của Thái Lan có thể sẽ giảm xuống sau khi các hoạt động tại cảng của Ấn Độ trở lại bình thường. Hiện nay việc giao hàng bị chậm do thiếu lực lượng lao động vì bị phong tỏa. Các hợp đồng xuất khẩu gạo mới ký chủ yếu cho các lô hàng giao trong tháng 5 và tháng 6 với hy vọng New Delhi sẽ giảm bớt các hạn chế sau ngày 3.5. Tuy nhiên một số nhà xuất khẩu nước này vẫn chưa ký hợp đồng mới mà muốn thực hiện xong các lô hàng đang bị mắc kẹt. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ ước tính có khoảng 500.000 tấn gạo các loại giao hàng từ tháng 3 – tháng 4 đang bị mắc kẹt tại các cảng hoặc trong kho do lệnh ngừng xuất khẩu.