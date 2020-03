Nông dân hưởng lợi bao nhiêu từ giá xuất khẩu gạo ?

Nguyên nhân dừng xuất khẩu gạo là lo an ninh lương thực quốc gia và hiện tượng Trung Quốc tăng cường nhập gạo trong 2 tháng đầu năm nay gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, trên thế giới có xu thế nhiều nước tăng nhu cầu nhập gạo do tác động của dịch Covid 19.

Lâu nay, chúng ta vẫn sử dụng cụm từ an ninh lương thực là không chuẩn xác cả về thuật ngữ và thực tế. Thời bao cấp, mỗi người dân cần 15 kg gạo/tháng. Khi đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu về gạo ít hẳn đi vì có nhiều loại thực phẩm khác được đưa vào khẩu ăn hàng ngày. Do đó, nên thay khái niệm an ninh lương thực bằng an ninh dinh dưỡng.