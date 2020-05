Giá heo hơi như 'ngựa bất kham', vọt lên 105.000 đồng/kg

Giá heo hơi của Công ty CP Việt Nam liên tục trong 2 ngày 22.5 và 24.5 đã tăng giá 2 lần, lần lượt 5.000 đồng và 3.000 đồng/kg, lên 78.000 đồng/kg do “không chịu nổi giá tăng sốc của thị trường”. Lâu nay, theo đại diện của CP Việt Nam, giá heo hơi công ty này bán ra là 70.000 đồng/kg, giá heo mảnh là 95.000 - 97.000 đồng/kg. Với mức tăng này, giá heo mảnh của CP bán ra tương đương 103.000 - 105.000 đồng/kg. Thế nhưng, theo phản ánh tại chợ đầu mối Hóc Môn, từ ngày 15.5 đến nay, thương lái không nắm được giá heo hơi của CP nữa do... chỉ mua được heo mảnh, không mua được heo hơi của doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay (26.5) dao động phổ biến 95.000 - 99.000 đồng/kg. Đặc biệt, một số địa phương như Tuyên Quang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… giá heo hơi được báo về mức 100.000 - 103.000 đồng/kg. Ở miền Trung, mức giá heo hơi “ổn định” từ mấy ngày qua là 93.000 - 98.000 đồng, sau khi đồng loạt tăng 1 - 3 giá cuối tuần qua. Tuy nhiên, tại Nghệ An, giá heo hơi từ 98.000 đồng được thổi lên mức 105.000 đồng/kg. Lý do được các thương lái đưa ra do nguồn heo tại địa phương khan hiếm.