Giá ngoại tệ ngày 8.3: USD giảm, euro tiếp tục tăng

Cụ thể tại n gân hàng Vietcombank, tỷ giá USD đứng ở mức 23.100 - 23.270 đồng/USD, giảm 40 đồng so với một tuần trước ở cả hai chiều mua và bán. Tương tự tại Eximbank, tỷ giá USD cũng giảm 40 đồng xuống còn mua vào 23.120 đồng/USD và bán ra 23.250 đồng/USD...

Ngược lại, tỷ giá euro trong tuần liên tục đi lên. Hiện Vietcombank mua vào 25.533 đồng/euro và bán ra 26.699 đồng/euro, tăng thêm 430 đồng/euro ở chiều mua vào và tăng 449 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Hay tại Eximbank, giá mua hiện tại là 25.946 đồng/euro và bán ra 26.328 đồng/euro, tăng thêm 542 đồng ở chiều mua vào và tăng 551 đồng ở chiều bán ra... Trên thị trường tự do, giá euro cũng lên mức 26.100 - 26.170 đồng/euro, tăng thêm khoảng 500 đồng so với cuối tháng 2.