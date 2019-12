Giá thịt lợn phi mã, 2 ngày Bộ NN-PTNT ban hành liên tiếp 5 văn bản

Ngày 20.12, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết, liên quan đến diễn biến thị trường thịt lợn cuối năm, trong ngày, Bộ đã gửi 2 văn bản đến Bộ Công thương; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu , hàng giả và gian lân thương mại (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Thông tin dự báo về cung cầu thịt lợn cuối năm gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT cho biết, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi đã làm giảm đáng kể số đầu con và sản lượng so với năm 2018. Sản lượng thịt lợn cả năm 2019 ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018.

Cũng theo thống kê, dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên cả nước từ tháng 2 đến nay đã có trên 5,9 triệu con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng là 302.802 tấn, chiếm khoảng 9% tổng đàn lợn của cả nước. Đến nay, dịch bệnh đã được khống chế ở nhiều địa phương và các tỉnh như Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Nai,... đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn tái đàn có kết quả tốt.

Trước đó, trong ngày 19.12, Bộ NN-PTNT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thịt lợn cuối năm. Báo cáo cũng dẫn số liệu thống nhất giữa Bộ NN-PTNT và Tổng cục Thống kê với số lượng thịt lợn thiếu hụt khoảng 200.000 tấn.

Về nhập khẩu thịt lợn , Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Bộ Công thương có kế hoạch cho nhập khẩu thịt lợn từ các quốc gia có hiệp định song phương để cân đối việc thiếu hụt thịt lợn trong nước và hài hòa lợi ích giữa các bên. Bộ NN-PTNT không cấp định mức (quota) nhập khẩu thịt lợn, cũng như bất kỳ động vật, sản phẩm động vật nào; tất cả đều bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Còn trong văn bản gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương, Bộ NN-PTNT cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, cửa khẩu để ngăn chặn các loại thực phẩm, trong đó có thịt lợn, thực phẩm từ thịt lợn, lợn hơi sống được vận chuyển nhập vào Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp thông tin nguồn cung, giá thịt lợn

Trước đó, hôm qua, 19.12, Bộ NN-PTNT cũng đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo tổ chức phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản để bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt trầm trọng do dịch tả lợn châu Phi

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT cũng có công văn gửi đến các doanh nghiệp đề nghị đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học, đẩy nhanh tiến độ tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.

Đáng lưu ý trong văn bản này, Bộ NN-PTNT đề nghị các doanh nghiệp tổ chức chăn nuôi, sản xuất đảm bảo bình ổn giá. Các doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn cung, giá thịt lợn để người sản xuất, người tiêu dùng biết, tránh hiện tượng găm hàng, thổi giá cao bất thường.

Cũng trong ngày 19.12, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cũng ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về tái đàn chăn nuôi lợn.

Thống kê trong 2 ngày vừa qua, ngoài báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT đã ban hành liên tiếp 5 văn bản gửi các bộ, ngành T.Ư, các địa phương, doanh nghiệp đề nghị phối hợp triển khai các biện pháp bình ổn giá thịt lợn.

Trước đó, ngày 18.12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành về tình hình giá thịt lợn và bình ổn giá những tháng cuối năm 2019.