Giá USD hôm nay 20.4.2021: Đô la tự do tăng trở lại

Sáng 20.4, giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng trở lại so với ngày hôm qua. Cụ thể giá mua vào tăng thêm 40 đồng lên 23.660 đồng/USD và giá bán ra tăng 20 đồng, lên 23.720 đồng/USD. Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán còn 60 đồng, giảm so với mức 80 đồng của ngày đầu tuần.