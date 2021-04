Giá USD hôm nay 21.4.2021: Tiếp tục tăng trên thị trường tự do

Sáng 21.4, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể giá mua vào tăng thêm 10 đồng lên 23.670 đồng/USD và tăng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 23.750 đồng/USD. Chiều bán ra tăng mạnh hơn nên chênh lệch với chiều mua vào được đẩy lên mức 80 đồng so với mức 60 đồng của ngày hôm qua.