Giá USD ngày 10.5: Giảm tuần thứ 2 liên tiếp

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index chốt phiên cuối tuần còn 99,75 điểm dù có lúc tăng chạm lại ngưỡng 100 điểm. Riêng tỷ giá euro so với đồng USD giảm xuống 1,0844 so với mức 1,099 USD/euro của cuối tuần trước. Đồng euro đã giảm tổng cộng gần 1,3% so với USD trong tuần này do tâm lý trú ẩn rủi ro gia tăng khi những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc virus corona làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới. Bên cạnh đó, đồng euro cũng bị ảnh hưởng khi hoạt động kinh doanh tại khu vực châu Âu gần như đình trệ và doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh trong tháng 3.