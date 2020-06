Giá USD ngày 10.6.2020: Giảm sát về mức 23.000 đồng

Đầu ngày 10.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 10 đồng xuống còn 23.222 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng đồng loạt đi xuống. Vietcombank giảm 40 đồng còn 23.070 – 23.280 đồng/USD; Eximbank giảm 30 đồng xuống 23.100 – 23.270 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm 20 đồng xuống mức 23.217 - 23.250 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index giảm 0,24% xuống 96,38 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,05% còn 1,1349; tỷ giá đồng yen Nhật so với USD tăng nhẹ lên 107,825... Đồng bạc xanh tăng nhẹ so với các loại tiền tệ chủ chốt khác trong phiên ngày 9.6 khi giới đầu tư đang chờ đợi diễn biến cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).