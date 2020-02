Giá USD ngày 12.2: Giảm nhẹ trong nước dù nỗi lo virus Corona chưa tan

Đầu ngày 12.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.208 đồng, giảm 9 đồng so với 1 ngày trước. Điều này kéo tỷ giá USD tại Vietcombank xuống còn 23.150 đồng/USD và bán ra 23.320 đồng/USD, giảm 15 đồng so với 1 ngày trước. Trong khi đó tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD vẫn giữ nguyên với giá mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.300 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá mua đồng bạc xanh cũng giảm nhẹ khi xoay quanh mức 23.200 - 23.220 đồng/USD.

Tương tự, tỷ giá euro cũng tiếp tục đi xuống khi Vietcombank giảm 109 đồng ở chiều mua vào còn 24.845 đồng/euro và giảm 114 đồng ở chiều bán ra xuống 25.980 đồng/euro.

Trên Kitco lúc 8 giờ sáng 12.2, chỉ số USD-Index đứng ở mức 98,78 điểm, giảm 0,1 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,0916 và ngược lại tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,08% còn 1,2952.

Tỷ giá USD thế giới ít biến động khi các nhà đầu tư nhận thấy dữ liệu lao động của Mỹ yếu hơn dự kiến so với nhận xét tích cực từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell về nền kinh tế. Trước đó, ông Powell đã tuyên bố với các nhà lập pháp trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện rằng sẽ theo dõi sát sao tác động của dịch bệnh Corona . Tuy nhiên ông Powell cho rằng chưa cần có bất kỳ hành động nào vì “còn quá sớm để nói” về việc virus Corona cuối cùng sẽ tác động đến nền kinh tế Mỹ như thế nào.

Thế nhưng báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết cơ hội việc làm trong tháng 12.2019 đã rớt xuống đáy 2 năm và chỉ đạt 6,4 triệu việc làm, giảm mạnh nhất từ lĩnh vực giao thông, tiện ích và dịch vụ giáo dục . Với cách tiếp cận chờ đợi và xem xét như hiện tại, Fed đã chịu nhiều lời chỉ trích, đặc biệt là từ Tổng thống Donald Trump, người tiếp tục kêu gọi ngân hàng trung ương giảm lãi suất.