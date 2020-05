Giá USD ngày 13.5: Thị trường tự do thấp hơn ngân hàng

Đầu ngày 13.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ dù tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng còn 23.244 đồng/USD. Vietcombank tăng thêm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 23.220 - 23.430 đồng/USD; Eximbank tăng 20 đồng lên 23.250 - 23.420 đồng/USD... Điều này khiến giá USD tại các ngân hàng cao hơn trên thị trường tự do. Hiện USD thị trường tự do giao dịch ở mức 23.320 - 23.390 đồng/USD, giảm thêm 50 - 60 đồng so với cuối tuần qua.