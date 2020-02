Giá USD ngày 26.2: Quay đầu giảm khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Sáng nay 26.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.239 đồng/USD, giảm thêm 6 đồng so với ngày trước đó. Điều này cũng đẩy giá USD tại nhiều ngân hàng đi xuống. Cụ thể tại ngân hàng Vietcombank, giá USD mua vào là 23.155 đồng/USD và bán ra 23.325 đồng/USD, giảm 25 đồng so với một ngày trước. Ngược lại giá euro tại Vietcombank được điều chỉnh đi lên khi mua vào 24.732 đồng/eruro và bán ra 25.862 đồng/euro, tăng thêm 63 đồng so với ngày 25.2.