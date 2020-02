Giá USD ngày 5.2: Trong nước sụt giảm

Sáng 5.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.196 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày trước đó. Đầu ngày, ngân hàng Vietcombank cũng giảm giá mua USD xuống 30 đồng còn 23.140 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD. Hay tại Eximbank, tỷ giá USD giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 23.260 - 23.280 đồng/USD. Tương tự tại BIDV, tỷ giá USD giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán, xuống còn 23.170 - 23.310 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới, theo Kitco chỉ số USD-Index lúc 8 giờ sáng nay đang đứng ở mức 97,95 điểm, tăng đến 0,14 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,1039, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,3031. Ngược lại tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 109,41...

Trong ngày 4.2, tỷ giá USD đã tăng khi các dữ liệu kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Đồng thời USD tăng mạnh so với đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ khi tâm lý lo ngại bệnh dịch do virus Corona giảm bớt phần nào sau các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc . Đặc biệt theo thông tin từ Reuters , Ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể giảm lãi suất cho vay cũng như tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng trong những tuần tới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khiến tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Bên cạnh đó, đồng bảng Anh cũng đã tăng giá trở lại sau khi giảm liên tục trong tuần trước đó.