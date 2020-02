Giảm thuế cứu doanh nghiệp vì dịch

Sau gần 2 tháng xuất hiện, dịch Covid-19 vẫn đang tàn phá các nền kinh tế. Báo cáo của Bộ KH-ĐT cho thấy, kinh tế Trung Quốc và toàn cầu sẽ thiệt hại nghiêm trọng, có thể lớn gấp 3 đến 4 lần so với dịch SARS, lên tới 160 tỉ USD do kinh tế Trung Quốc hiện nay lớn hơn nhiều so với thời điểm diễn ra dịch SARS, chiếm khoảng 18% GDP toàn cầu (trước đây khoảng 4%).