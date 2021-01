Giao thông ĐBSCL bắt đầu bứt tốc

Giữa trưa 8.1, trên công trường cầu vượt An Thái Trung (xã An Thái Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang) nằm giáp với điểm cuối của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hàng trăm công nhân vẫn đang hối hả thi công. Đây là công trình quan trọng thuộc gói thầu XL19 (liên danh nhà thầu Công ty BMT và Công ty 873) thuộc tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - công trình kết nối với tuyến QL30 huyết mạch kết nối TP.HCM, các tỉnh miền Đông về Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang... 5 ngày sau khi thông tuyến kỹ thuật, các hạng mục cuối cùng của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục “chạy nước rút” nhằm kịp thông xe tạm phục vụ người dân ĐBSCL ngay dịp Tết Nguyên đán tới đây, tránh tình trạng ùn tắc, kẹt xe trên QL1A.