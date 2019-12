Hải quan Cát Lái khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan buôn lậu

Lô hàng do Công ty TNHH Thịnh Hòa (Q.10, TP.HCM) làm thủ tục nhập khẩu 1 container hàng từ Trung Quốc, khai báo là quần áo các loại, xuất xứ Trung Quốc (trong hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp có cả C/O form E của Trung Quốc), trị giá theo khai báo gần 50.000 USD. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện phần lớn hàng hóa giả mạo xuất xứ “made in Korea” và “made in Vietnam”.