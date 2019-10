Hàng loạt dự án đô thị ở Quảng Nam 'thoát án tử'

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, qua rà soát tình hình triển khai thực hiện một số dự án, sở nhận thấy một số dự án đã thi công xây dựng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư . Đơn cử như Khu đô thị Đại Dương Xanh (do Công ty TNHH xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư trên diện tích 12,63 ha); Khu đô thị Hera Complex Riverside (do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên diện tích 18,26 ha); Khu đô thị Coco Riverside (Công ty TNHH xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư, diện tích 11,59 ha); Khu đô thị An Phú (do Công ty TNHH Đại Việt làm chủ đầu tư, diện tích 16,43 ha) và Khu đô thị Phú Thịnh (Công ty TNHH MTV dịch vụ tổng hợp Phước Nguyên làm chủ đầu tư, diện tích 13,1 ha). Ngoài ra, Khu đô thị Trung Nam (do Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam, làm chủ đầu tư trên diện tích 10,11 ha) và Khu đô thị QNK 1 (Công ty cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam làm chủ đầu tư, diện tích 19,72 ha), được giao đất từ năm 2015 và 2017, nhưng chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa thi công hạ tầng.