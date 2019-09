Thêm nhiều dự án lớn đầu tư vào Đà Nẵng

Khắc phục điểm sạt lở biển Đà Nẵng UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở tại khu vực bãi tắm Sơn Thủy, cửa xả Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư 2,6 tỉ đồng, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách du khách; đồng thời tăng cường độ an toàn, ổn định cho công trình và mỹ quan của khu vực bãi biển du lịch. Phương pháp thi công xử lý cục bộ vị trí tường chắn hư hỏng bằng kết cấu cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài xử lý khoảng 12 m. Tại khu vực cửa xả Mỹ An, gia cố sân hạ lưu bằng bê tông cốt thép M300, xây dựng lối lên xuống cho xe cơ giới, người đi bộ; có tường chắn ngăn cát bồi lấp… UBND TP cũng phê duyệt 11 tỉ đồng cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Q.Thanh Khê, nhằm cải thiện mỹ quan đô thị. Các tuyến đường gồm Kỳ Đồng, Nguyễn Đức Trung, Dũng Sĩ Thanh Khê và Trần Xuân Lê với tổng chiều dài tuyến 2.705,5 m. Văn Tiến