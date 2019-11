Heineken thoái bớt vốn tại bia Sài Gòn

Sau giao dịch này, công ty Heineken Asia Pacific Pte.Ltd (Singapore) chỉ còn nắm giữ gần 2,5 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 0,39% vốn. Bên cạnh đó, công ty có liên quan là Able Win Gain Limited (đăng ký thành lập tại British Virgin Islands) cũng đang sở hữu 25,2 triệu cổ phiếu SAB, tương đương với 3,93% vốn. Able Win và Heineken Asia đều được sở hữu bởi công ty mẹ là Heineken N.V. Như vậy, tổng sở hữu của nhóm Heineken giảm từ 5,13% xuống 4,32% vốn và không còn là cổ đông lớn tại Sabeco.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019 của Sabeco cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 9.745 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 1.459,3 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải thích của Sabeco, doanh thu quý 3/2019 tăng mạnh chủ yếu do sản lượng và giá bán đều gia tăng. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng cao hơn và tiết kiệm được chi phí giúp lợi nhuận cao hơn.