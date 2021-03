Hóa đơn điện có nguy cơ tăng “sốc”

Những ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán , người dân TP.HCM thoải mái tận hưởng những ngày thời tiết đẹp, sáng và tối trời mát mẻ, se lạnh, trưa nắng nhưng không nóng, oi. Không khí dễ chịu kéo dài sang tới tháng 3 nhưng gần 1 tuần qua, các tỉnh, thành khu vực miền Nam nhanh chóng chuyển qua những ngày nắng nóng hừng hực. Từ 6 giờ sáng, mặt trời đã lên sáng rõ, cả ngày trời xanh ngắt, không một gợn mây, nắng nóng bao phủ. Thời gian nắng nhất trong ngày từ 11 - 15 giờ, nhiệt độ có nơi đo được trong phòng quan trắc khí tượng lên tới 36 - 37 độ C, tương đương nhiệt độ ngoài trời khoảng gần 40 độ C.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 2 ngày tới, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút ra phía đông. Do vậy, thời tiết nắng nóng có khả năng thu hẹp ở miền Đông Nam bộ và TP.HCM. Nhiệt độ trong ngày được dự báo sẽ giảm và chỉ còn duy trì ở mức 34 - 36 độ C.

Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan cho biết TP.HCM và các tỉnh, thành miền Nam mới bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, cường độ bức xạ tăng lên nhưng vẫn chưa chạm “đỉnh”. Phải sau ngày xuân phân (ngày 21.3), khi mặt trời bắt đầu rời bán cầu Nam, vượt xích đạo, di chuyển sang bán cầu Bắc, nắng nóng mùa khô mới lên tới đỉnh điểm.

Dự báo từ cuối tháng 3 đến tháng 4, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ sẽ trải qua những ngày nắng nóng “kinh khủng” nhất, nhiệt độ có thể lên hơn 40 độ C. Khi đó, không chỉ nhiệt độ tăng cao mà độ ẩm cũng tăng, từ nóng khô sẽ chuyển thành nóng ẩm khiến cảm giác bứt rứt, khó chịu còn tăng cao hơn rất nhiều so với thời điểm hiện nay.

“Năm nay nóng sớm, nhiệt độ cũng có thể tăng cao hơn so với năm ngoái. Đặc biệt, do TP.HCM bị bê tông hóa quá nhiều, cộng thêm hiện tượng đảo nhiệt đô thị, như 1 ốc đảo so với vùng xung quanh nên người dân sẽ cảm thấy cực kỳ nắng nóng, oi bức, khó chịu. Sắp tới, cường độ bức xạ và tia UV còn tăng mạnh. Khu vực miền Nam sẽ phải còn trải qua những ngày nắng nóng ít nhất từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa mới bắt đầu chuyển mùa. Nắng nóng càng dữ dội thì giai đoạn chuyển mùa càng dễ xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá , cần hết sức cảnh giác”, bà Lan cảnh báo.

Thời tiết nắng nóng không chỉ gây khó chịu tới người dân mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Theo số liệu ghi nhận từ Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM, trong những ngày vừa qua do thời tiết nắng nóng liên tục nên sản lượng điện tiêu thụ của TP đã tăng lên rất cao. Điển hình, ngày 4.2, sản lượng điện tiêu thụ là 70,1 triệu kWh với nhiệt độ lúc cao điểm là 34 độ C. Đến cao điểm ngày 4.3 vừa qua, toàn TP đã tiêu thụ đến 78,38 triệu kWh điện khi nhiệt độ đo được ở mức 36 độ C. Tính riêng 6 ngày đầu tháng 3, với sàn nhiệt độ trung bình lúc cao điểm là 36 độ C, sản lượng điện tiêu thụ toàn TP đã đạt 458,98 triệu kWh. Chia bình quân, các hộ gia đình đã sử dụng điện tăng lên từ 10 - 20% so với các ngày bình thường của tháng 2.