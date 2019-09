'Hội chứng' đội vốn khủng: Cha chung không ai khóc?

Với các dự án metro, chủ đầu tư là Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, với các dự án vắt qua tới vài nhiệm kỳ, ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính khi hàng loạt bất cập chậm được xử lý khiến dự án lê thê, đội vốn?

Theo TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu GTVT Việt Đức, trách nhiệm cho sai lầm, đội vốn của mỗi dự án vẫn phải quy về người đứng đầu. Phân tích ví dụ cụ thể tuyến metro số 1, ông Tuấn nói: Ban quản lý dự án nói việc lập kế hoạch ban đầu được thực hiện bởi các tư vấn trong nước thiếu kinh nghiệm nên nhiều chi tiết kỹ thuật, trượt giá tính toán không chính xác. Vậy ai đứng ra thuê đội ngũ tư vấn thiếu kinh nghiệm kia, người đó phải chịu trách nhiệm? “Anh được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, tổ chức, thuê tư vấn, chọn nhà thầu để thực hiện dự án. Anh thuê tư vấn không tốt thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về anh, không thể đổ cho tư vấn được.

Trừ khi trong hợp đồng có ràng buộc rõ ràng là nếu tư vấn không tốt thì tư vấn phải chịu trách nhiệm. Với bất kể sai lầm nào, người đứng đầu thực hiện dự án cũng phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Người nào ký duyệt thì người đó phải bị cách chức trước, sau đó mới lần theo nguyên nhân để truy xuống từng ban, ngành, bộ phận trực tiếp phía dưới”, ông Tuấn nêu ý kiến.

Trong khi ở VN, một dự án phụ thuộc vào rất nhiều cấp, ban, ngành. Điều này không chỉ khiến dự án phải kéo dài thời gian thực hiện do chạy lòng vòng qua nhiều cấp, chồng chéo trách nhiệm mà còn vô tình là nguyên nhân dẫn đến tình trạng báo giá thấp để dễ được thông qua trước, rồi nâng vốn sau theo kiểu “sự đã rồi”. Nhiệm vụ rải đều cho nhiều tập thể nên cũng chẳng có người đứng đầu nào chịu đứng ra nhận trách nhiệm. "Đơn cử như tuyến metro số 1 ở TP.HCM, do Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị thực hiện nhưng mọi thủ tục đều phải phụ thuộc thời gian góp ý của các sở, thời gian thẩm định của các bộ, rồi cả thời gian thông qua của Quốc hội. Nếu bây giờ dự án tiếp tục đội vốn do thời gian thi công kéo dài thì biết quy trách nhiệm cho ai?”, ông Tuấn đặt vấn đề.