Sốt ruột với dự án giao thông chậm tiến độ, đội vốn

Ngày 15.8, tại phiên chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết giám sát, kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội đặt ra với các bộ trưởng, trưởng ngành hàng loạt vấn đề về tiến độ, chất lượng của các dự án cơ sở hạ tầng.

Trả lời sau đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định vấn đề hiện nay là công tác tổ chức thực hiện của Bộ GTVT, các địa phương, Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉ đạo các ngân hàng thương mại bố trí vốn vay tín dụng để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch. “Chúng tôi sẽ bám sát vấn đề này”, Phó thủ tướng cam kết.

Quan tâm tới vấn đề tội phạm tín dụng đen, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến cho rằng vấn nạn này vẫn diễn biến rất phức tạp và đề nghị Chính phủ cho biết trách nhiệm, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói “tín dụng đen” là vấn đề bức xúc của toàn xã hội và Bộ Công an đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục. Theo ông Lâm, trong 6 tháng đầu năm, công an cả nước đã khởi tố 436 vụ với 766 bị can liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê , đòi nợ thuê; khởi tố 214 vụ với 947 bị can về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự; triệt phá 1.400 đường dây, tổ chức cho vay nặng lãi, có hoạt động liên quan tới “tín dụng đen”. “Chúng tôi đánh giá do trấn áp mạnh nên tội phạm liên quan tới “tín dụng đen” đã được kiềm chế, giảm tính phức tạp so với trước đây”, ông Lâm nói song cũng nhìn nhận tình hình bảo kê, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê vẫn còn rất phức tạp.