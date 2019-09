Hơn 18 tỉ USD vốn ngoại đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 9 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,16 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy trong tháng 9, dòng vốn FDI đã tăng khá trong khi trước đó sau 8 tháng, vốn ngoại đăng ký vào Việt Nam chỉ mới bằng 92,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, việc đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh đến 82,3% với 10,4 tỉ USD. Điều này đã góp phần quan trọng kéo tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 9 tháng qua tăng nhẹ so với cùng kỳ, mặc dù cả vốn đăng ký mới và tăng thêm đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 14,22 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài các dự án lớn trước đó như giá trị vốn góp 3,85 tỉ USD mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage hay Dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội tại Phú Yên có tổng vốn 216,7 triệu USD do nhà đầu tư Thái Lan thực hiện, trong tháng 9 cũng xuất hiện một số dự án có quy mô lớn như dự án LG Display Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 410 triệu USD; Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek (Hongkong) co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh...