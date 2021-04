Hơn 7.000 doanh nghiệp bất động sản được mở mới

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017 - 2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế. Đồng thời, số vốn đăng ký cũng tăng 41%. Cụ thể, trong tháng 4 có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 1.800 tỉ đồng, tăng 33,1% về số lượng và tăng 59,1% về vốn đăng ký so với tháng 3 trước đó. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có gần 44.200 công ty ra đời với tổng số vốn đăng ký là 6.277 tỉ đồng và 340.300 lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay tiếp tục xu thế tăng với 19.256 doanh nghiệp, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Một số lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh như hoạt động dịch vụ khác có 276 đơn vị, chiếm 1,4%, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020; kinh doanh bất động sản có 597 công ty, chiếm 3,1%, tăng 25,4 % so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất phân phối, điện, nước, gas có 158 đơn vị, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2020; dịch vụ việc làm; du lịch ; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 1.095 doanh nghiệp, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020...