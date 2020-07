Khách hàng yêu cầu khởi tố bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc

Ngày 24.7, những nạn nhân mua đất "ma" của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát ( Công ty Thiên Ân Phát ), đã kéo đến trụ sở Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM yêu cầu khởi tố bị can và bắt giữ bà này về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, theo ông Pháp, dù bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đã bị khách hàng tố cáo đến cơ quan chức năng, Công an TP.HCM, Bộ Công an về hành vi bán đất "ma" từ năm 2018 nhưng đến nay công an mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mà chưa khởi tố bị can, bắt tạm giam khiến khách hàng lo lắng bà này sẽ tẩu tán tài sản và bỏ trốn.