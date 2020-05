'Khám sức khỏe' hộ kinh doanh

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, có 22.700 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng đột biến này được cơ quan thống kê đánh giá hết sức quan ngại. Chưa hết, cả nước cũng có gần 14.000 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 5.277 DN đăng thông báo giải thể và 5.776 DN chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế. Đây là mức tăng cao nhất về số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong 4 tháng giai đoạn 2015 - 2020, thể hiện sự ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Dù không có số liệu thống kê về tình hình của HKD trong 4 tháng đầu năm nhưng các chuyên gia kinh tế đều cho rằng đây là đối tượng bị tác động mạnh do quy mô, tài chính , nhân lực đều nhỏ và yếu. Do đó các hộ gia đình sẽ khó có cơ hội phục hồi nhanh như DN với quy mô, tiềm lực tài chính thường cao hơn.