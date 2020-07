Khổ vì sửa đường băng: Bộ trưởng GTVT viết thư 'mong hành khách thông cảm’

Theo Cục Hàng không, sau khi đóng cửa 1 đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ còn khai thác được 32 chuyến/giờ, giảm 12 chuyến so với 2 đường băng. Tương tự, sân bay Nội Bài giảm còn 29 chuyến so với 32 chuyến/giờ trước đây. Dự kiến, sắp tới giữa tháng 7 khi học sinh chính thức được nghỉ hè, việc ùn tắc sẽ còn diễn ra nhiều hơn do nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng mạnh.