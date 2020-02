Kích hoạt Việt Nam - Điểm đến an toàn

Kế hoạch truyền thông Việt Nam an toàn Sáng qua (20.2), Tổng cục Du lịch kết hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức hội nghị "Công tác phòng chống dịch bệnh, tình hình hoạt động du lịch và giải pháp ứng phó với dịch Covid-19”.



Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Du lịch thông tin ngành du lịch Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch truyền thông “Việt Nam an toàn” nhằm tạo một chiến dịch truyền thông trong cả nước và toàn ngành du lịch, tạo sự ổn định, tạo đà phục hồi cho ngành du lịch sau khi kết thúc dịch Covid-19. Theo đó, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch xây dựng tiêu chí về “Du lịch Việt Nam an toàn” nhằm truyền thông phá bỏ rào cản tâm lý người dân, khách du lịch về việc không an toàn khi đi du lịch tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, kích cầu du lịch nội địa, tháo gỡ khó khăn cho các điểm đến, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa phương. Song song, khôi phục hoạt động du lịch bình thường tại các địa phương, điểm đến không có dịch Covid-19 và xây dựng bản đồ số cung cấp thông tin chính xác về các vùng du lịch, điểm đến an toàn cho du khách trên ứng dụng dành cho thiết bị cầm tay thông minh.