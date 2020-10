Kiều bào 'hiến kế' chuyển đổi số vượt qua đại dịch Covid-19

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhìn nhận với lợi thế của nước đi sau, đi thẳng vào những lĩnh vực mới của nền kinh tế số, Việt Nam có cơ hội tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bứt phá bằng cách chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất yếu tố tổng hợp sang tăng trưởng dựa vào tri thức. Hồi tháng 6.2020, Thủ tướng ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Với tầm nhìn này, Việt Nam coi chuyển đổi số là một giải pháp quan trọng để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, vấn đề then chốt của chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức và tư duy, cả xã hội phải nhận thức được sứ mệnh, tính cấp bách của chuyển đổi số bởi nếu đi chậm, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến thì nguồn lực sẽ khan hiếm, bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Trí Hiếu (chuyên gia tài chính , kiều bào Mỹ) nhìn nhận, Chính phủ đưa ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người lao động nhưng thực tế số DN tiếp cận được nguồn vốn khá ít, nhất là DN đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Do đó, TS Hiếu đề xuất Chính phủ cần thành lập một tổ hợp tín dụng do Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối thiết lập, tất cả ngân hàng phải tham gia vào tổ hợp này với mức tương đương 3 - 3,5% tổng dư nợ của mỗi ngân hàng. Với mức tổng dư nợ của nền kinh tế hiện khoảng 8,7 triệu tỉ đồng, nếu tham gia với tỷ lệ 3 - 3,5% thì hệ thống ngân hàng sẽ có tổ hợp tín dụng khoảng 300.000 tỉ đồng.