Hàng nghìn người ở Hà Nội có thể đã tử vong sớm do phơi nhiễm bụi mịn

Ngày 12.8, Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) phối hợp cùng Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH), Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) công bố những dữ liệu mới nhất về tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Hội thảo trực tuyến chia sẻ báo cáo “Kết quả nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 lên sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội năm 2019”.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Nhật Thanh, thành viên nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng số liệu do địa phương cung cấp để đánh giá gánh nặng bệnh tật do tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội.

PGS-TS Thanh cũng cho biết, các quận nội thành Hà Nội gồm: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng có nồng độ bụi mịn PM2.5 cao nhất. Đây là những khu vực tập trung đông dân cư, có mật độ dân số và giao thông cao, nhiều hoạt động kinh tế xã hội. Các huyện ngoại thành có nồng độ bụi mịn PM2.5 thấp hơn.

Theo TS Nguyễn Thị Trang Nhung, thành viên nhóm nghiên cứu đến từ Trường đại học Y tế công cộng, báo cáo cũng chỉ ra, gánh nặng bệnh tật liên quan đến tử vong và nhập viện do phơi nhiễm với bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội năm 2019 là đáng kể. Số ca tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi mịn PM2.5 là 2.855 ca, tương đương khoảng 35,5 ca tử vong sớm trên 100.000 dân.

Theo đó, tổng số năm sống bị giảm của người dân Hà Nội do những bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí là gần 80.000 năm. Kỳ vọng sống bị giảm đi do phơi nhiễm với bụi PM2.5 là 908 ngày, tức là 2,49 năm tuổi.

Theo báo cáo, các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng có tỉ suất tử vong cao do những bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí so với các quận, huyện khác trên địa bàn TP.Hà Nội.

Với sự gia tăng nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại Hà Nội , trung bình mỗi năm có thêm khoảng 1.062 ca nhập viện do bệnh tim mạch, và khoảng 2.969 ca nhập viện do bệnh hô hấp, lần lượt tương đương với 1,2% và 2,4% tổng số ca nhập viện do hai nhóm bệnh này ở người dân Hà Nội.