Việt Nam - Úc hợp tác trong phát triển bền vững ngành nước

Tuần lễ ngành nước Việt Nam – Úc 2021 được Chính phủ Úc, Cơ quan hợp tác ngành nước Úc (AWP) tài trợ và Bộ Xây dựng Việt Nam bảo trợ. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại nước ta. Do ảnh hưởng của đại dịch, các diễn đàn thảo luận của chương trình ban đầu dự kiến tổ chức tại hội trường ở Hà Nội đã được chuyển thành diễn đàn trực tuyến.

Tại đây, những kinh nghiệm về quản lý, khoa học công nghệ mới cũng như các giải pháp và định hướng chính sách được chia sẻ trong Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Úc 2021 sẽ giúp Việt Nam đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước nhằm duy trì an sinh cho người dân và phát triển bền vững.