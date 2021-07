Kỷ nguyên mới của Leflair - phượng hoàng trở lại sau tro tàn!

Thông qua những thương vụ M&A trong các năm qua, Society Pass nhắm đến xây dựng một mạng lưới kết nối dữ liệu lớn nhất khu vực, phục vụ. Các nền tảng của Society Pass tại Việt Nam phải kể đến như Sopa (www.sopa.asia.com) - nền tảng giao dịch TMĐT khách hàng thân thiết, có uy tín trong lĩnh vực ăn uống - ẩm thực (F&B) và #HOTTAB (www.hottab.net) - nhà cung cấp các giải pháp và kết nối tiếp thị đặc biệt cùng hạ tầng thiết bị hỗ trợ thanh toán trung gian, dịch vụ quản lý dữ liệu khách hàng thân thiết và phân tích hành vi tiêu dùng cũng như chăm sóc khách hàng hậu mãi.

Từng là sự lựa chọn tin cậy của các "tín đồ shopping" của Việt Nam, Society Pass không giấu giếm tham vọng hồi sinh Leflair trở lại thời hoàng kim, đồng thời thiết lập một kỷ nguyên mới - The new Leflair era - với những trải nghiệm mua sắm dễ dàng, an tâm và mức giá hấp dẫn nhất. Nằm trong hệ sinh thái "super app" của Sopa, Leflair dự tính sẽ được thay đổi hoàn toàn chiến lược kinh doanh cũng như định hướng và tầm nhìn phát triển. Theo kế hoạch, Leflair mới sẽ chính thức ra mắt lại thị trường Việt Nam vào quý 3/2021 và mở rộng hoạt động sang các quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2022.