Lãi tỉ USD nhờ... giá heo cao lịch sử

Đứng đầu bảng phải kể đến nhà đầu tư đến từ Thái Lan là C.P Việt Nam. Năm 2020, báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này cho thấy lợi nhuận đã tăng 125% so với năm 2019. Riêng mảng nông nghiệp của tập đoàn đã đạt doanh thu 3,477 tỉ USD, tăng trưởng 25% so với năm 2019. Theo đó, lợi nhuận trước thuế thu về 966,7 triệu USD, tăng 125%. Hoạt động của doanh nghiệp này theo mô hình 3F (Feed, Farm, Food) khép kín từ trang trại đến bàn ăn, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi và chế biến thành thực phẩm. Trong đó, mảng thức ăn chăn nuôi đem về 898,5 triệu USD doanh thu, tăng nhẹ 1%; mảng chăn nuôi có kết quả tăng vượt trội với 2,42 tỉ USD, tăng 36% và mảng sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt 155,4 triệu USD, tăng 41%. Với những con số biết nói trên, kết quả kinh doanh năm qua của tập đoàn người Thái này cho thấy biên lợi nhuận gộp các mảng sản xuất kinh doanh của C.P Việt Nam tăng gần 36% so với năm 2019, còn năm 2019 tăng hơn 20% so với năm trước đó.