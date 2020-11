Lại vào 'mùa' ô nhiễm không khí

Trời quang, mây nhiều thì không khí lưu lại lơ lửng trong khí quyển, xâm nhập vào cơ thể con người gây nhiều bệnh. Trời mưa thì bụi mịn, ô nhiễm theo mưa ngấm xuống đất, cũng gây ô nhiễm môi trường . Hết mưa thì hôm sau đâu lại vào đó, ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Do đó, chỉ có con người tự điều chỉnh hành vi, kiểm soát các nguồn phát thải thì mới mong kiểm soát được ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường.

Từ đầu tháng 11 đến nay, chất lượng không khí tại TP.HCM cũng phủ “đỏ quạch” màn hình hiển thị chỉ số từ các trạm đo. Chỉ số AQI liên tục xấu và kém, ở ngưỡng trên 160 (mức xấu, có hại cho sức khỏe) ở đa số điểm quan trắc. Sương mù bao phủ nhiều khu vực, nhiều tòa cao ốc thuộc khu vực trung tâm thành phố bị sương mù dày che phủ, tầm nhìn bị hạn chế còn 6 km.

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo và phục vụ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết TP.HCM đang bước vào mùa khô, trời quang mây khiến bức xạ mặt trời xuất hiện nhiều hơn, mạnh hơn, tia cực tím làm cho cơ thể con người dễ mệt mỏi. Cuối năm, lượng giao thông đổ ra đường tăng cao, các công trình hối hả thi công khiến ô nhiễm không khí tăng lên. Càng đông đúc, kẹt xe, lượng khí thải phát ra càng nhiều. Mưa ít, lượng bụi mịn không thoát được, tích tụ trong bầu khí quyển càng khiến con người yếu đi, dễ nhiễm các loại vi rút gây bệnh. Trong khi đó, Hà Nội nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung bắt đầu bước vào mùa đông, khô, ẩm thấp, những ngày có sương mù thì bụi mịn bay lơ lửng giữ lại trong sương, không làm cay mắt nhưng thực chất vẫn là ô nhiễm. Dự báo tình trạng ô nhiễm không khí như thế này sẽ kéo dài đến hết năm.

Cách đây khoảng 2 tháng, do chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam Trung bộ kết hợp với vùng nhiễu động trên cao ngay tại khu vực, TP.HCM đón những ngày thời tiết se lạnh như sang thu. Mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to nhưng vẫn không đủ sức làm tan đi lớp bụi mịn dày đặc.