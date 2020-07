Làm sao vực dậy thị trường bất động sản?

Thị trường bất động sản đang bất ổn

Tại Diễn đàn Bất động sản 2020: Cơ hội mới từ chính sách và thị trường do VCCI tổ chức sáng nay 9.7, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam , cho rằng bất động sản đang đến chu kỳ 10 năm của thị trường, và tác động của Covid-19 khiến doanh nghiệp bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn cung bất động sản mới ra thị trường hao hụt nhiều, dẫn đến nguy cơ giá nhà tăng…

Ông Dương Đức Hiển, Giám đốc Kinh doanh của Công ty MIK Group, cho biết dịch Covid-19 ảnh hưởng rõ rệt nhất ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn, thể hiện rõ ở giá bán, tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng là dịp thử thách với doanh nghiệp, chọn lọc tự nhiên, những chủ đầu tư mạnh về quỹ đất, vốn… cần phát huy ưu thế, tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường mới mong sống sót.

Còn Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư dầu khí Toàn cầu (GP-Invest), nhìn nhận doanh nghiệp mong chờ nhất là nhà nước gỡ vướng cơ chế chính sách do sự chồng chéo quy định giữa các luật còn nhiều…

Trong khi đó, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhắc lại cả xã hội đang trong cuộc khủng hoảng Covid-19 đầy thách thức, cộng đồng doanh nghiệp chịu tác động rất sâu sắc.

“Thị trường bất động sản đang phát triển bất ổn do chịu tác động xấu từ dịch Covid-19. Nhiều dự án bị dừng, hoãn do dịch bệnh gây ra, bên cạnh những khó khăn do chồng chéo về pháp luật trong thủ tục là trở ngại lớn cho việc gia tăng nguồn cung ra thị trường. Trong khi đó, nhu cầu vẫn cao, nhất là phân khúc bình dân…”, ông Lộc nhận định.

Theo ông Lộc, vốn đầu tư FDI cho bất động sản cũng giảm mạnh trong những tháng qua. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 12% so với cùng kỳ; các doanh nghiệp xây dựng tạm ngừng kinh doanh 94% trong quý 1.2020; tồn kho bất động sản tăng.

Nhiều người tham dự Diễn đàn với mong muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp "giải cứu" thị trường bất động sản trong giai đoạn khó khăn này Ảnh Lê Quân

Giải pháp nào giúp thị trường bất động sản giảm khó?

Chủ tịch VCCI cho rằng, điều đầu tiên cần là thúc đẩy thực hiện các gói hỗ trợ hiện có, và đây là thời điểm có thể mở rộng quy mô, nguồn lực các gói hỗ trợ; đồng thời, mở các gói hỗ trợ mới, đặc biệt là các gói tín dụng trung và dài hạn cho các dự án quan trọng, cốt lõi.

Các chính sách tiền tệ cần linh hoạt nhưng phải ổn định kinh tế vĩ mô. Với chính sách tài khoá, phải nới mở tạo thuận lợi hơn nữa để giải quyết vấn đề thanh khoản, đầu tư của các doanh nghiệp.

“Trong thời gian khó khăn, cần tăng nợ công và thâm hụt ngân sách, đây là chủ trương quan trọng và xuyên suốt trong quá trình yểm trợ cho nền kinh tế. Nhưng quan trọng vẫn là ổn định cải cách các chính sách, cơ chế về đầu tư xây dựng”, ông Lộc nói.

Bên cạnh đó, ông Lộc cũng nhắc tới 20 điểm chồng chéo trong chính sách đất đai, xây dựng mà VCCI đã nêu ra. VCCI cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ rà xét để xoá bỏ những chồng chéo, bất hợp lý đó.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; vừa chống dịch hiệu quả.

Cụ thể, giải pháp về giảm thuế, lãi vay, Chính phủ đã giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tỏ ra lạc quan về chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở bình dân để làm ấm thị trường bất động sản Ảnh CTV

Với thị trường bất động sản, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ thị trường, trong đó có giải pháp về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội ...

Ông Sinh cũng cho biết, Dự thảo Nghị quyết về khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp đang được Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện và dự kiến trình Chính phủ thông qua trong quý 3 này.

Theo đó, nhà ở thương mại giá thấp để bán có tiêu chuẩn thiết kế căn hộ khép kín, diện tích sử dụng dưới 70 m2, giá bán không quá 20 triệu đồng/m2; tối đa 1 căn hộ được bán với giá không vượt quá 1,5 tỉ đồng (bao gồm cả VAT).

Nghị quyết này sẽ đưa ra nhiều nhóm cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ làm ấm thị trường bất động sản như: về tiền sử dụng đất, về thuế, về thủ tục đầu tư xây dựng, về cơ chế huy động vốn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào loại hình nhà ở này.