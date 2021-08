Lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp

Dự hội nghị cùng Thủ tướng tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các phó thủ tướng; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan liên quan; đại diện các hiệp hội DN, các DN tư nhân, DN nhà nước và DN có vốn nhà nước. Dự hội nghị tại đầu cầu UBND 63 tỉnh, thành phố có bí thư tỉnh/thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và 1.200 DN trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Khó khăn thứ nhất là tổng cầu giảm mạnh khiến các đơn hàng, hợp đồng, sản lượng đều sụt giảm. Trung bình nhu cầu trong các ngành giảm từ 40 - 50%, nặng nề nhất là ngành hàng không, du lịch , khách sạn nhu cầu bị giảm đến 70 - 80%. “Tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn hàng hóa tại một số cảng biển quan trọng như Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải thời gian qua đã phản ánh bản chất do tình trạng đình trệ sản xuất chứ không phải tắc nghẽn do hạ tầng hay do điều hành giao thông. Nhu cầu giảm, DN giảm sản lượng, quy mô, do đó nguyên liệu nhập về chưa thể đưa vào sản xuất nên tạm dùng kho cảng làm kho của DN”, ông Dũng dẫn chứng.