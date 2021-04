Liệu có 'bong bóng' chứng khoán?

Tổng cộng trong quý 1/2021, giao dịch bình quân toàn TTCK đạt 882 triệu đơn vị/phiên, tăng 48% so với quý 4/2020. Giá trị giao dịch bình quân đạt 19.022 tỉ đồng/phiên, tăng 64% so với quý 4/2020. Chỉ số VN-Index cũng liên tục lập đỉnh mới và chốt phiên hôm qua 7.4 ở mức 1.242,38 điểm, tăng 12,5% và HNX-Index đạt 292,84 điểm, tăng 44% so với cuối năm 2020. Điều này cũng đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu VN đến cuối tháng 3 đạt hơn 5,88 triệu tỉ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2020.