Lối ra nào cho dự án thu phí không dừng?

Để đảm bảo thuận lợi trong việc triển khai thu phí không dừng, các nhà đầu tư có thể chủ động lắp đặt thiết bị thu phí tại trạm (Frontend) và kết nối với trung tâm xử lý dữ liệu (Backend) do đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, thu phí tự động không dừng là dịch vụ có điều kiện, kết nối hệ thống truyền dữ liệu về máy chủ của đơn vị cung cấp ETC và của cơ quan quản lý, do đó không nên có quá nhiều máy chủ, dẫn tới tốn kém và quản lý nhà nước khó khăn. Hai dự án thu phí không dừng do hai nhà cung cấp dịch vụ đầu tư theo hai giai đoạn BOO1 và BOO2 sẽ kết nối, tích hợp với nhau. Người tham gia giao thông có thể dùng một tài khoản giao thông để thanh toán các trạm thu phí mà các đơn vị này đầu tư.