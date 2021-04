Long An đủ điều kiện phát triển vùng kinh tế công nghệ cao

Hơn 200 dự án GDI từ Hàn Quốc đang hoạt động ở Long An Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết giai đoạn 2016 - 2020 của Long An ước đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,11%/năm (xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP); quy mô kinh tế xếp thứ 12/63; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng. Đời sống người dân ngày càng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015 (xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố về GRDP bình quân đầu người). Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 25,3 tỉ USD, tăng trưởng khoảng 12%/năm. Long An đã thu hút dòng vốn đầu tư FDI gần 9,2 tỉ USD. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng thứ 2 trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với 204 dự án đang hoạt động, tổng vốn đăng ký trên 818 triệu USD. Vừa qua, theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Long An đứng hạng 3/63 tỉnh, thành cả nước và đứng đầu các địa phương phía nam. Đây là những lợi thế cạnh tranh giúp Long An đẩy mạnh thu hút nhiều nguồn đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI.