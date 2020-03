Lúa cháy khô, cây trái héo rũ vì hạn, mặn

Hàng chục ngàn héc ta lúa chưa ngậm đòng đã chết khô, hơn 150.000 ha cây ăn trái, hoa màu... cũng đang xác xơ, héo rũ vì hạn hán và xâm nhập mặn. Trong khi đó, dòng nước đẩy mặn đã không về từ ngày 1 - 6.3 như dự báo, khiến cây trồng ở các tỉnh cuối nguồn ĐBSCL xem như... cạn phương cứu chữa.

Ngành nông nghiệp của 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An đã và đang hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất tại ĐBSCL trong đợt xâm nhập mặn mùa khô năm 2020. Dự báo đến cuối tháng 4 mới kết thúc đợt hạn hán, xâm nhập mặn này nhưng thiệt hại thực tế đối với ngành nông nghiệp đã nghiêm trọng hơn so với đợt hạn mặn lịch sử xảy ra vào mùa khô năm 2016.

Cụ thể, vụ đông xuân năm nay tại 3 tỉnh trên có hơn 100.000 ha lúa đã được xuống giống, nhưng ngay trong dịp Tết Canh Tý 2020 đã có khoảng 50% diện tích lúa thiếu nước trầm trọng khi chưa ngậm đòng. Tình trạng thiếu nước kéo dài liên tục hơn tháng qua và ước đã có hơn 10.000 ha lúa đông xuân, chủ yếu ở Bến Tre, mất trắng. Còn tại Tiền Giang và Long An, mặc dù ngành nông nghiệp cho biết chưa có thống kê thiệt hại nhưng hầu hết nông dân ở vùng ngọt hóa Gò Công, Bảo Định (Tiền Giang) và Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Bến Lức, TP.Tân An (Long An) nói họ không còn một tia hy vọng nào đối với cánh đồng lúa đông xuân của mình. “Ruộng giờ khô cứng đi không lún thì lúa nào mà sống nổi? 7 công lúa mà gia đình tôi thuê đất của người ta làm đã bị chết sạch. Lúa chết nhanh đến nỗi không cắt kịp cho bò ăn nữa”, bà Phan Thị Hiền (50 tuổi, ngụ xã Bình Thanh, H.Giồng Trôm, Bến Tre) than thở.