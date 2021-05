Lượng tăng gấp đôi, giá nhiều mặt hàng thiết yếu giảm

Khoảng 8 giờ 30 sáng 31.5, người mua bắt đầu đến các siêu thị và đông dần đến 11 giờ trưa. Ghi nhận của Thanh Niên tại các siêu thị GO!, BigC, LotteMart, Co.opMart ở Q.10, Q.11, Q.7... cho thấy, hàng hóa nhu yếu phẩm đầy ắp trong siêu thị, giá cả không tăng, thậm chí nhiều thực phẩm thiết yếu giảm giá mạnh. Trưa 31.5, tại LotteMart, móng giò heo từ 114.000 đồng/kg giảm còn 100.000 đồng/kg, gạo Hương Sen Minh Tâm từ 148.000 đồng giảm còn 119.000 đồng/bịch 5 kg, mì gói Omachi 36.000 đồng còn 32.500 đồng/lốc 5 gói. Tại siêu thị Co.opMart trên đường Lữ Gia (Q.11), cà rốt Đà Lạt từ 18.000 đồng xuống 12.000 đồng/kg, thịt cốt lết heo từ 146.000 đồng xuống 124.000 đồng/kg, thịt heo xay từ 165.000 đồng về 142.000 đồng/kg, nhiều mặt hàng trái cây tươi được giảm 15% giá.

Quan điểm của chúng tôi là phải chủ động phục vụ và mang lại dịch vụ tối ưu nhất cho người tiêu dùng trong kỳ giãn cách. Tránh cho người tiêu dùng tâm lý lo lắng thiếu thực phẩm để phải mua dự trữ không cần thiết và không bảo đảm chất lượng tươi như mong muốn. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail (sở hữu chuỗi GO!, BigC) tạiViệt Nam

Đến chiều cùng ngày, thông tin từ nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hàng hóa đã được bổ sung nhiều hơn, giá cả vẫn ổn định. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, phụ trách hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh, cho biết chỉ riêng tại TP.HCM có hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh và đang mở cửa hoạt động bình thường. Lượng khách trong ngày đầu tuần cũng tăng so với tuần trước. Trước đó một ngày, sau khi TP.HCM có thông báo sẽ thực hiện giãn cách kể từ 0 giờ ngày 31.5, thì lượng khách hàng mua sắm tại hệ thống tăng đột biến khiến một số mặt hàng như mì ăn liền, bún khô, miến, phở khô... hết sạch. Tuy nhiên đến chiều qua, nguồn hàng đã được bổ sung liên tục và đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng với giá ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ 3 - 5% do nhu cầu tăng cao đột ngột và nguồn cung không kịp. Chẳng hạn, nhóm hàng rau xanh do 2 tuần qua miền Nam vào mùa mưa nên tỷ lệ bị dập nát, hư hỏng tăng cao nên giá đã bắt đầu tăng. Hoặc hàng đông mát như chả giò, nem... khi nhu cầu tăng nên phải tăng sản xuất cũng như việc vận chuyển bằng xe lạnh gặp khó khăn hơn nên giá cũng nhích nhẹ. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể, đa số giá bình ổn và một số mặt hàng cũng được giảm giá để kích cầu.