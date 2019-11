'Mở' cửa ngõ phía đông TP.HCM

Đoạn đường hơn 1,8 km (bắt đầu từ cổng khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng, nằm trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức và TX.Dĩ An (Bình Dương) rải nhựa mới tinh, 8 làn xe rộng thênh thang. Tầng dưới hầm hở, xe con, xe tải, xe container chạy “vèo vèo”. Trong khi phía tầng trên, từ hai bên đường song hành, xe máy cùng nhiều xe 4 chỗ sang đường thoải mái qua cầu quay đầu, hình thành dòng lưu thông nhịp nhàng, thông thoáng.

Với 8 làn xe chính, chưa kể 6 làn đường song hành hai bên, đây là một trong những tuyến QL có lộ giới rộng nhất nước, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại cũng như trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh miền Đông, TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Ông Dương Quang Châu, Giám đốc đầu tư Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) - chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, khẳng định sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục, diện tích đường sẽ được mở rộng gấp 4 lần, cùng với 2 cầu quay đầu giúp các phương tiện giao cắt khác mức, chắc chắn sẽ giải tỏa rất tốt ùn tắc giao thông tại nút giao này.

Theo đó, thay vì chen nhau vào đường cao tốc đang ngày càng quá tải, đặc biệt vào các dịp lễ, ngày cuối tuần, người dân có thể chuyển hướng qua xa lộ Hà Nội chạy thẳng tới QL51 để đến Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng...

“Về mặt giao thương, nhu cầu vận chuyển giữa TP.HCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm ngày càng tăng cao, dẫn đến ùn tắc. Ách tắc là nguyên nhân chính khiến chi phí vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đi các tỉnh cao hơn so với các nước khác. Điều này dẫn đến hàng hóa xuất khẩu khó cạnh tranh, ảnh hưởng lớn đến kinh tế TP cũng như phát triển kinh tế toàn vùng. Theo quy hoạch phát triển giao thông đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, xa lộ Hà Nội là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía đông bắc của thành phố, nối liền TP.HCM với các tỉnh Đông Nam bộ, miền Trung và miền Bắc. Nút giao Đại học Quốc gia nói riêng cũng như toàn xa lộ Hà Nội nói chung được mở rộng đúng theo quy hoạch sẽ tạo đà phát triển rất tốt cho kinh tế, xã hội TP.HCM và toàn vùng trọng điểm phía nam”, ông Hoàng khẳng định.

Người dân thường xuyên di chuyển qua đây cho biết đoạn đường dài khoảng gần 1 km thường xuyên ùn ứ và tắc luôn vào giờ cao điểm. Không những phải leo lên lề, có người đi xe máy phải chui dưới dạ cầu để thoát. Ùn tắc lan vào cả các tuyến đường lân cận, kéo dài từ ngã tư MK đến đại lộ Mai Chí Thọ. Đáng chú ý, những đoạn đường này cũng nằm trong dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, được khởi công từ 2.4.2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Đại diện chủ đầu tư cho biết hiện khối lượng toàn công trình đã đạt được 75%. Phần đường chính xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến Đại học Quốc gia đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, chỉ còn đường song hành chưa hoàn thành. Khó khăn lớn nhất là do vướng giải phóng mặt bằng và chồng chéo với một số dự án khác, đang chờ chỉ đạo của lãnh đạo TP để tháo gỡ. Cũng do kéo dài, chi phí bồi thường giải tỏa dự án qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã tăng lên 2.780 tỉ đồng, gần gấp đôi so với quyết định năm 2016 của UBND TP.HCM về điều chỉnh bổ sung cho công tác đền bù giải tỏa mặt bằng trên địa bàn tỉnh này.