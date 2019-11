Mua đất 17 năm chưa làm được nhà: Chủ đầu tư tiếp tục... hứa

Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Mua đất 17 năm chưa làm được nhà , UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM đã làm việc với đại diện các khách hàng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh để yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện dự án khu dân cư Hồng Lĩnh, giao nền đất cho khách hàng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh cam kết sẽ tập hợp hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận diện tích đất đã bồi thường, xác nhận hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính . Đồng thời phía chủ đầu tư sẽ hoàn chỉnh pháp lý để trình duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng hạ tầng để trình cơ quan chức năng trong năm 2019, thực hiện thi công hoàn chỉnh hạ tầng vào cuối tháng 6.2020 và đầu năm 2021 sẽ giao sổ hồng cho khách hàng.

Ông Nguyễn Chí Xuân là một trong số các công an của Công an huyện Nhà Bè được suất mua đất nền tại dự án nhưng đến nay lô đất của ông đang bị tranh chấp giữa người dân và chủ đầu tư SƠN SƠN

Ông Võ Thành Khả, Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh phải có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các hồ sơ pháp lý để gửi cho các cơ quan chức năng theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời cập nhật, thông báo tiến độ thi công hạ tầng và các thủ tục pháp lý của dự án đến khách hàng biết và theo dõi quá trình thực hiện, sớm hoàn tất và bàn giao sản phẩm đúng cam kết theo quy định.

“Lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa công ty và các hộ dân để phối hợp thông tin tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết, đồng thời liên hệ các sở, ngành phối hợp giải quyết theo thẩm quyền và đúng tiến độ”, ông Khả cho hay.

Trước đó hàng chục khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh giăng băng rôn tố cáo công ty này lừa đảo và yêu cầu sớm bàn giao nền đất cho khách hàng. Bởi theo các khách hàng mua đất nền tại dự án này, họ đã mua đất nền từ 17 năm nay nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong khâu đền bù, chưa làm xong hạ tầng, từ đó dẫn đến việc không làm được sổ đỏ để bàn giao cho họ.

Được biết, dự án này xuất phát từ việc năm 2002, Công an huyện Nhà Bè xin chủ trương thành lập khu dân cư để phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, do không có chức năng làm dự án, không có vốn nên Công an huyện Nhà Bè đã mang khu đất sạch gần 7 ha liên kết với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh làm dự án theo hình thức phân chia sản phẩm.

Ngay khi có khu đất này, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh đã đi đền bù giải tỏa thêm phần diện tích khoảng 13 ha để mở rộng dự án lên khoảng 20 ha. Tuy nhiên từ đó đến nay dự án vẫn còn nhiều khu đất chưa đền bù xong. Tại những lô đất này xuất hiện nhiều biển cảnh báo đất đang tranh chấp. Trong khi đó hạ tầng trong dự án đang xây dựng nham nhở…