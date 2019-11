Mua đất 17 năm chưa làm được nhà

Được biết năm 2002, Công an Huyện Nhà Bè xin chủ trương thành lập khu dân cư để phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, do không có chức năng làm dự án, không có vốn nên Công an huyện Nhà Bè đã mang khu đất sạch gần 7 ha liên kết với Công ty Hồng Lĩnh làm dự án theo kiểu phân chia sản phẩm . Ngay khi có khu đất này, Công ty Hồng Lĩnh đã đi đền bù giải tỏa thêm phần diện tích khoảng 13 ha để mở rộng dự án lên khoảng 20 ha.